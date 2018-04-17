Роскомнадзор продолжит бороться с прокси и VPN, позволяющими обходить блокировку Telegram

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Роскомнадзор продолжит блокировать сервисы, позволяющие обходить блокировку Telegram, в соответствии с решением Таганского суда Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Обращаем внимание, что в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица», то есть, в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов", — говорится в сообщении регулятора.