Ещё
Роскомнадзор продолжит бороться с прокси и VPN, позволяющими обходить блокировку Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор продолжит бороться с прокси и VPN, позволяющими обходить блокировку Telegram 

ТАСС 7 часов назад
Фото: iPhones.ru
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор продолжит блокировать сервисы, позволяющие обходить блокировку Telegram, в соответствии с решением Таганского суда Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Обращаем внимание, что в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица», то есть, в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов", — говорится в сообщении регулятора.
ТАСС: последние новости
Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов на поддержку прокси- и VPN-сервисов Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США178
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам5
Крым попадет на украинские деньги178
Россия отказалась перевозить грузы НАТО526
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение