Ещё
3,4 МЛН. ФРАНЦУЗОВ ЕЖЕДНЕВНО СМОТРЯТ ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

3,4 МЛН. ФРАНЦУЗОВ ЕЖЕДНЕВНО СМОТРЯТ ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Во Франции 9,5 млн человек ежедневно смотрят ТВ онлайн, либо в прямом эфире либо catch-up.
Согласно данным Mediametrie, порядка 4,4 млн человек (7,3% процента от общей численности населения страны) в возрасте старше 4-х лет смотрят ТВ используя различные устройствах — планшеты и смартфоны, но не телевизоры. Эти данные подтверждают рост данного показателя на 10% за последние 12 месяцев.
Почти половина времени телесмотрения (46%) приходится на веб-сайты и приложения с ТВ контентом. Другие исследования учитывают также catch-up платформы и соцсети.
3,4 млн человек ежедневно регулярно используют VOD и SVOD сервисы на любом устройстве. Самой значительной группой, обращающейся к онлайн-контенту, является детская аудитория в возрасте 4-14 лет.
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION
Ruvod.com: последние новости
MOVISTAR PERU НАЦЕЛЕНЫ НА 1 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К КОНЦУ 2018 ГОДА NETFLIX ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ОТМЕТКЕ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ В $150 МЛН. FORMULA 1 ОЗВУЧИЛА ПЛАНЫ ПО ЗАПУСКУ OTT-СЕРВИСА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США178
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам5
Крым попадет на украинские деньги178
Россия отказалась перевозить грузы НАТО526
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение