3,4 МЛН. ФРАНЦУЗОВ ЕЖЕДНЕВНО СМОТРЯТ ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ 

Во Франции 9,5 млн человек ежедневно смотрят ТВ онлайн, либо в прямом эфире либо catch-up.
Согласно данным Mediametrie, порядка 4,4 млн человек (7,3% процента от общей численности населения страны) в возрасте старше 4-х лет смотрят ТВ используя различные устройствах — планшеты и смартфоны, но не телевизоры. Эти данные подтверждают рост данного показателя на 10% за последние 12 месяцев.
Почти половина времени телесмотрения (46%) приходится на веб-сайты и приложения с ТВ контентом. Другие исследования учитывают также catch-up платформы и соцсети.
3,4 млн человек ежедневно регулярно используют VOD и SVOD сервисы на любом устройстве. Самой значительной группой, обращающейся к онлайн-контенту, является детская аудитория в возрасте 4-14 лет.
ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION