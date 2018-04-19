Роскомнадзор объяснил отсутствие претензий к Facebook и WhatsApp

Роскомнадзоре объяснили, что не имеют претензий к популярным сервисам WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Instagram, поскольку их присутствия в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) не требуют правоохранительные органы . Об этом представитель ведомства рассказал изданию vc.ru.

«Включение сервисов в реестр ОРИ осуществляется по представлению органа власти, обладающего функцией оперативно-розыскной деятельности. В тот момент, когда представления в отношении названных вами компаний поступят, мы об этом сообщим», — отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

При этом 18 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказывал, что до конца этого года ведомство проведет проверку в отношении Facebook на предмет исполнения российских законов. В частности, он упоминал требование локализовать данные о российских пользователей и своевременное удаление запрещенной информации.

Требование официально зарегистрироваться в реестре ОРИ поступало в отношении Telegram. Присутствие в этом списке предполагает своевременное предоставление ключей шифрования к переписке пользователей, отказ от этого требования и стал причиной блокировки мессенджера на территории России

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно закону «Об информации», туда могут попасть любые ресурсы или сервисы, на которых организована переписка пользователей. В случае принудительного включения в реестр Роскомнадзор требует от сервисов в течение пяти дней предоставить информацию о компании и контактные данные. Участники реестра обязаны хранить переписку пользователей и выдавать к ней доступ по запросу правоохранительных органов.