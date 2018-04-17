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Греф: Dialog пока не может заменить функционал Telegram
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Греф: Dialog пока не может заменить функционал Telegram 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мессенджер Dialog пока не может заменить функционал Telegram, необходимо время на его доработку, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Приложение сможет выйти на уровень самых функциональных мессенджеров до конца 2019 года, рассчитывает глава госбанка.
"Пока еще мессенджер не может претендовать на то, чтобы заменить полностью весь функционал «Телеграмма»
Над этим надо работать, и мы думаем, что до конца 2019 года приложение должно в стать в один ряд с самыми функциональными мессенджерами", — сказал Греф.
"Мессенджер только недавно вышел на рынок частных лиц, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы максимально быстро иметь полную функциональность
как только финансовая сделка будет закрыта, финансирование программы будет увеличено", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Сделка будет закрыта в ближайшее время.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. Операторы по закону обязаны в течение суток с момента получения уведомления регулятора ограничить доступ к запрещенным ресурсам.
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