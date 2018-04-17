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Сайт Twitter работает с перебоями
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Сайт Twitter работает с перебоями 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Веб-версия сервиса микроблогов Twitter работает с перебоями, сообщают пользователи ресурса. Об ошибках в работе сайта также сообщает портал Downdetector.com.
При попытке зайти на сайт, пользователи Twitter видят сообщение «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведём систему в рабочее состояние».
По данным Downdetector.com, проблемы с доступом к Twitter стали возникать с 16:00 по московскому времени.
Мобильная версия сервиса работает в штатном режиме. Версия приложения на платформе iOS также работает с перебоями, нарушений в работе приложения на Android не наблюдается.
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