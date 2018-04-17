Сайт Twitter работает с перебоями

Веб-версия сервиса микроблогов Twitter работает с перебоями, сообщают пользователи ресурса. Об ошибках в работе сайта также сообщает портал Downdetector.com.

При попытке зайти на сайт, пользователи Twitter видят сообщение «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведём систему в рабочее состояние».

По данным Downdetector.com, проблемы с доступом к Twitter стали возникать с 16:00 по московскому времени.

Мобильная версия сервиса работает в штатном режиме. Версия приложения на платформе iOS также работает с перебоями, нарушений в работе приложения на Android не наблюдается.