Роскомнадзор подвергся нескольким DDoS-атакам 

Сайт Роскомнадзора в течение суток подвергся нескольким DDoS-атакам, сообщает ТАСС в пресс-службе регулятора.
Последняя атака была предпринята около 16:00 по московскому времени. «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО „Ростелеком“ предпринимают меры для отражения атаки», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее, ночью и утром 17 апреля, были отражены еще две DDoS-атак.
Сбои в работе сайта Роскомнадзора начались во вторник около 11:05 мск.
«Ридус» писал, что накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил россиянам не играть в прятки с ведомством, комментируя попытки некоторых пользователей обойти блокировку.