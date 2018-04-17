Роскомнадзор подвергся нескольким DDoS-атакам

Сайт Роскомнадзора в течение суток подвергся нескольким DDoS-атакам, сообщает ТАСС в пресс-службе регулятора.

Последняя атака была предпринята около 16:00 по московскому времени. «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО „Ростелеком“ предпринимают меры для отражения атаки», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее, ночью и утром 17 апреля, были отражены еще две DDoS-атак.

Сбои в работе сайта Роскомнадзора начались во вторник около 11:05 мск.