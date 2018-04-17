Ещё
Роскомнадзор подвергся нескольким DDoS-атакам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор подвергся нескольким DDoS-атакам 

Ридус 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сайт Роскомнадзора в течение суток подвергся нескольким DDoS-атакам, сообщает ТАСС в пресс-службе регулятора.
Последняя атака была предпринята около 16:00 по московскому времени. «В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО „Ростелеком“ предпринимают меры для отражения атаки», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее, ночью и утром 17 апреля, были отражены еще две DDoS-атак.
Сбои в работе сайта Роскомнадзора начались во вторник около 11:05 мск.
«Ридус» писал, что накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил россиянам не играть в прятки с ведомством, комментируя попытки некоторых пользователей обойти блокировку.
Ридус: последние новости
Дуров пообещал миллионы долларов администраторам Proxy и VPN Twitter отключился по всему миру Роскомнадзор начал борьбу с фейками, связанных с блокировкой Telegram
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США178
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам5
Крым попадет на украинские деньги178
Россия отказалась перевозить грузы НАТО526
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение