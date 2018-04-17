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Сергей Паранько уходит из «ВКонтакте»
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Сергей Паранько уходит из «ВКонтакте» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько сообщил в Facebook, что уходит из соцсети.
«Я рад, что дал импульс и экспертизу команде на старте работы. И теперь смело оставлю направление коллегам», — написал Паранько.
Сергей Паранько занимался развитием медийной экосистемы «ВКонтакте» с апреля 2017 года. Он развивал продукты для всех авторов контента и для сообществ. В частности, был запущен раздел «Рекомендации», который помогает авторам найти новых подписчиков. Кроме того, соцсеть научилась искать и продвигать оригинальный контент, а также защищать авторские права.
«Алгоритм «Прометей» находит клеевых авторов и помогает им. Интернет-изданиям доступен формат AMP (с монетизацией и статистикой), а для контентмейкеров и медиа, предпочитающих жить на платформе, — редактор лонгридов. Летом подъедет ещё один интересный формат подачи контента», — сообщил он, добавив, что теперь развитием проектов социальной сети займутся Андрей Законов и Дарья Рузанова.
Ранее Паранько занимал пост редакционного директора медиапроектов Mail.Ru Group. Там он отвечал за проекты по локализации сайта Mail.Ru в странах СНГ и Балтии.
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