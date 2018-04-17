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Twitter оказался недоступен 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
При попытке зайти на главную страницу сервиса отображается техническая ошибка.
«Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние», — говорится на сайте.
По данным ресурса DownDetector, неполадки регистрируются в США, странах Европы и Японии. О сбоях сообщают и многочисленные пользователи из России и Украины.
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