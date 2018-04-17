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Чайка уличил Роскомнадзор в нарушениях во время блокировки сайтов
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Чайка уличил Роскомнадзор в нарушениях во время блокировки сайтов 

News.ru 1 час назад
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в действиях сотрудников Роскомнадзора выявлены нарушения, связанные с блокировкой сайтов.
«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — цитирует Интерфакс выдержку из доклада.
После он отметил, что не всегда положенным образом блокировался доступ к «зеркалам сайтов», указанным в требованиях Генпрокуратуры.
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