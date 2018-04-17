Генпрокуратура проверила деятельность Роскомнадзора и выявила нарушения 

Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.
Генеральная прокуратура России проверила деятельность Роскомнадзора и выявила нарушения за 2017 год. Дело в том, что служба несвоевременно блокировала ресурсы с экстремистской информацией. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.
— В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера, — цитирует выдержку из доклада «Интерфакс».
Кроме того, отмечается, что доступ к «зеркалам сайтов» также не всегда блокировался надлежащим образом.
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