Сенатор Климов назвал блокировку Telegram «состязанием щита и меча» 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал историю с блокировкой мессенджера Telegram «состязанием между щитом и мечом», где есть элементы коммерции и политики.
"Как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать, каким-то образом брать под контроль. Старое состязание между щитом и мечом, здесь есть и элементы коммерции, конечно, есть политики, конечно, и есть моменты, связанные с непониманием ситуации", — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
"Вокруг этого инцидента на самом деле очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она запутывает суть проблемы. Суть очень простая: поскольку этим каналом, как и рядом других каналов, использовались люди преступных наклонностей, то разумеется, у наших спецслужб появились вопросы", — отметил сенатор.
По его словам, в вопросе блокировки Telegram «идут последовательно через судебную власть — это правильно».
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.