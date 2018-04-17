Сенатор Климов назвал блокировку Telegram «состязанием щита и меча»

"Как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать, каким-то образом брать под контроль. Старое состязание между щитом и мечом, здесь есть и элементы коммерции, конечно, есть политики, конечно, и есть моменты, связанные с непониманием ситуации", — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва»

"Вокруг этого инцидента на самом деле очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она запутывает суть проблемы. Суть очень простая: поскольку этим каналом, как и рядом других каналов, использовались люди преступных наклонностей, то разумеется, у наших спецслужб появились вопросы", — отметил сенатор.

По его словам, в вопросе блокировки Telegram «идут последовательно через судебную власть — это правильно».