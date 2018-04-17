Ещё
Сенатор Климов назвал блокировку Telegram «состязанием щита и меча»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Климов назвал блокировку Telegram «состязанием щита и меча» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал историю с блокировкой мессенджера Telegram «состязанием между щитом и мечом», где есть элементы коммерции и политики.
"Как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать, каким-то образом брать под контроль. Старое состязание между щитом и мечом, здесь есть и элементы коммерции, конечно, есть политики, конечно, и есть моменты, связанные с непониманием ситуации", — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
"Вокруг этого инцидента на самом деле очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она запутывает суть проблемы. Суть очень простая: поскольку этим каналом, как и рядом других каналов, использовались люди преступных наклонностей, то разумеется, у наших спецслужб появились вопросы", — отметил сенатор.
По его словам, в вопросе блокировки Telegram «идут последовательно через судебную власть — это правильно».
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.
РИА Новости: последние новости
Некоторые российские пользователи столкнулись с проблемами в работе Twitter Дуров готов выплачивать "биткоин-гранты" за поддержку работы Telegram Открыта "горячая линия" по борьбе с дезинформацией после запрета Telegram
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США178
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам5
Крым попадет на украинские деньги178
Россия отказалась перевозить грузы НАТО526
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение