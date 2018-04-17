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В АТОР прокомментировали блокировку Telegram
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В АТОР прокомментировали блокировку Telegram 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала блокировку мессенджера Telegram.
По её словам, каналы в Telegram использовали очень многие туристические компании, и большинство подчиняются решению о блокировке мессенджера.
«Хотя есть и те компании, которые сказали, что знают, как обойти блокировку, и будут это делать. Мы пользовались Telegram до сегодняшнего дня, но если будут перебои в его работе, мы, наверное, его использовать не будем», — рассказала Ломидзе.
Она добавила, что им важен не Telegram, а бесперебойное донесение информации, и есть много способов помимо социальных сетей.
Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT начало блокировки Telegram в России.
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