В АТОР прокомментировали блокировку Telegram

По её словам, каналы в Telegram использовали очень многие туристические компании, и большинство подчиняются решению о блокировке мессенджера.

«Хотя есть и те компании, которые сказали, что знают, как обойти блокировку, и будут это делать. Мы пользовались Telegram до сегодняшнего дня, но если будут перебои в его работе, мы, наверное, его использовать не будем», — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что им важен не Telegram, а бесперебойное донесение информации, и есть много способов помимо социальных сетей.