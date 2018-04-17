«Ростелеком» подтвердил DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора

ТАСС , 17 апреля. «Ростелеком», который отвечает за кибербезопасность Роскомнадзора , подтвердил DDoS-атаки на сайт ведомства, который не работает уже около часа.

"Факт DDoS-атак на сайт РКН подтверждаем. Система защиты «Ростелекома» успешно их отражает", — сказал ТАСС представитель пресс-службе оператора.

Роскомнадзор также сообщил, что предпринимает вместе с «Ростелекомом» меры для отражения атаки. До этого Роскомнадзор сообщил об успешном отражении ночью и утром, 17 апреля, двух предыдущих DDoS-атак.