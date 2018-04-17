Социальная сеть «Одноклассники» возобновила свою работу

Администрация ОК устранила неполадки.

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) восстановила свою работу после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Ранее во вторник, 17 апреля, пользователи «Одноклассников» сообщали о сбоях в работе сайта. Отмечалось, что проблемы возникают с загрузкой соцсети, отображением ленты, темам групп и загрузкой фотографий.

В настоящее время администрация ОК устранила неполадки.

— Да, в работе сервиса был зафиксирован сбой. Проблема решена, все работает, — сказали в пресс-службе РИА Новости

Причины сбоя не называются.

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