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Социальная сеть «Одноклассники» возобновила свою работу
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Социальная сеть «Одноклассники» возобновила свою работу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Администрация ОК устранила неполадки.
Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) восстановила свою работу после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
Ранее во вторник, 17 апреля, пользователи «Одноклассников» сообщали о сбоях в работе сайта. Отмечалось, что проблемы возникают с загрузкой соцсети, отображением ленты, темам групп и загрузкой фотографий.
В настоящее время администрация ОК устранила неполадки.
— Да, в работе сервиса был зафиксирован сбой. Проблема решена, все работает, — сказали в пресс-службе РИА Новости.
Причины сбоя не называются.
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