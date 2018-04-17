Дуров решился на отчаянный шаг

Дуров выплатит личные миллионы админам proxy и VPN

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объявил Роскомнадзору "цифровое сопротивление" и пообещал выплачивать гранты помогающим Telegram администраторам VPN и прокси-сервисов.

"В рамках цифрового сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Он также поблагодарил пользователей Telegram за преданность и призвал всех желающих поддержать сервис поучаствовать в этом настройкой proxy и VPN серверов или их финансированием.