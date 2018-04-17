Дуров решился на отчаянный шаг

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Дуров выплатит личные миллионы админам proxy и VPN 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объявил Роскомнадзору "цифровое сопротивление" и пообещал выплачивать гранты помогающим Telegram администраторам VPN и прокси-сервисов.
"В рамках цифрового сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".
Он также поблагодарил пользователей Telegram за преданность и призвал всех желающих поддержать сервис поучаствовать в этом настройкой proxy и VPN серверов или их финансированием.
16 апреля Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер Telegram в России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. К середине дня 17 апреля заблокировано уже 16 миллионов IP-адресов на территории России. Telegram со сбоями, но продолжает работать. Накануне блокировке также подверглись IP-адреса сервиса Amazon, из-за чего проблемы начались у пользователей Viber.
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