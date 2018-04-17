Ещё
Intel предложила антивирусам использовать интегрированный GPU
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Intel предложила антивирусам использовать интегрированный GPU 

Игромания.ру 58 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Intel анонсировала технологию Accelerated Memory Scanning, которая позволяет антивирусным программам использовать ресурсы интегрированной графической подсистемы для сканирования памяти. Такой подход поможет ускорить обнаружение угроз, а заодно снизит нагрузку на процессор и уменьшит энергопотребление компьютера.
По собственным тестам Intel, использование интегрированного GPU снижает нагрузку на процессор с 20% до 2%. Первым сервисом, который сможет работать с Accelerated Memory Scanning, станет Windows Defender Advanced Threat Protection. Технологию поддерживают процессоры Core начиная с шестого поколения (Skylake).
Помимо Accelerated Memory Scanning, Intel рассказала о технологии Threat Detection Technology, которая объединяет в себе возможности телеметрии и машинного обучения для быстрого обнаружения угроз с минимальным влиянием на производительность. Эту функцию возьмёт на вооружение компания Cisco.
Игромания.ру: последние новости
Сервис Opera VPN прекратит работу с 30 апреля Telegram всё-таки блокируют. Хроника противостояния (Обновлено) Хакеры украли у криптоинвестора токены на два миллиона долларов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма162
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой201
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери21
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение