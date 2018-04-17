Intel предложила антивирусам использовать интегрированный GPU 

Компания Intel анонсировала технологию Accelerated Memory Scanning, которая позволяет антивирусным программам использовать ресурсы интегрированной графической подсистемы для сканирования памяти. Такой подход поможет ускорить обнаружение угроз, а заодно снизит нагрузку на процессор и уменьшит энергопотребление компьютера.
По собственным тестам Intel, использование интегрированного GPU снижает нагрузку на процессор с 20% до 2%. Первым сервисом, который сможет работать с Accelerated Memory Scanning, станет Windows Defender Advanced Threat Protection. Технологию поддерживают процессоры Core начиная с шестого поколения (Skylake).
Помимо Accelerated Memory Scanning, Intel рассказала о технологии Threat Detection Technology, которая объединяет в себе возможности телеметрии и машинного обучения для быстрого обнаружения угроз с минимальным влиянием на производительность. Эту функцию возьмёт на вооружение компания Cisco.