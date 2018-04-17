Intel и Microsoft будут использовать GPU для детектирования вредоносов

После того, как отгремели уязвимости Meltdown и Spectre, корпорация Intel решила вернуть доверие пользователей, реализовав новые, специфичные для аппаратной платформы Intel, функции для повышения безопасности.

Прежде всего, речь идет о технологии Intel Threat Detection Technology (TDT), позволяющей обнаруживать вредоносные программы.

Intel также рассказала о двух функциях TDT, первая из которых получила название «Advanced Memory Scanning» («расширенное сканирование памяти»).

Стремясь избежать детектирования антивирусными программами, некоторые виды вредоносных программ воздерживаются от записи чего-либо на диск. Это хорошая тактика с точки зрения маскировки, обычно антивирусные решения прибегают к сканированию системной памяти для обнаружения таких вредоносов.

Однако Intel предупреждает, что подобный подход антивирусных программ может привести к загрузке процессора на целых 20 процентов. Именно здесь вступает в действие «Advanced Memory Scanning», которая вместо ресурсов CPU использует GPU. По словам корпорации, это снижает нагрузку процессора примерно на два процента.

Более того, сторонние решения также могут использовать «Advanced Memory Scanning». Например, Microsoft планирует реализовать это в Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP).

Следующая функция — Advanced Platform Telemetry (расширенная телеметрия платформы), она использует такие вещи, как встроенные счетчики производительности процессора, чтобы обнаружить его необычную активность.