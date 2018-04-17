Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — приводит Интерфакс выдержку из доклада.

Отмечается, что не всегда надлежащим образом блокировался доступ к «зеркалам сайтов», указанным в требованиях Генпрокуратуры.