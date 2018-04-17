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Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора
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Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора 

RT на русском 46 минут назад
Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году нарушения в деятельности Роскомнадзора — служба несвоевременно блокировала ресурсы с экстремистской информацией.
Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.
«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — приводит Интерфакс выдержку из доклада.
Отмечается, что не всегда надлежащим образом блокировался доступ к «зеркалам сайтов», указанным в требованиях Генпрокуратуры.
Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке в России мессенджера Telegram.
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