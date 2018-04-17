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Пожар на Орлова: пострадавших нет
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Пожар на Орлова: пострадавших нет 

ProOren 45 минут назад
Фото: ProOren
В Оренбурге на улице Орлова, д. 3 во дворе произошло возгорание, сообщают пользователи соц. сетей. Информации о пострадавших пока не поступало. Известно что на месте работает 1 единица техники и сотрудники МЧС. Подробности уточняются.
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