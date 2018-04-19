Ещё
В «Лаборатории Касперского» заявили о похищении $35 тыс. на фоне интереса к ICO Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Лаборатории Касперского» заявили о похищении $35 тыс. на фоне интереса к ICO Telegram 

ТАСС 1 час назад
Фото: iguides.ru
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили десятки поддельных веб-страниц, предлагающих приобрести токены криптовалюты Gram в преддверии ICO (первичное размещение токенов для привлечения финансирования) Telegram. Об этом в четверг сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».
"Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли десятки страниц в интернете, предлагающих инвестировать в новую платформу, заплатив за участие другими криптовалютами. Анализ транзакций на одном из подобных сайтов определил, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере $35 тыс. в Ethereum по курсу на тот момент", — говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, мошеннические веб-страницы зачастую выглядят вполне достоверно: используется защищенное соединение, на них необходимо регистрироваться, для каждого «пользователя» генерируется уникальный онлайн-кошелек. В «Лаборатории» проанализировали содержание сайтов и предполагают, что владельцами некоторых из них могут быть одни и те же люди.
В конце прошлого года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 году компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы Telegram Open Network мессенджер привлек около $1,7 млрд
ТАСС: последние новости
В Кремле призвали "не играть в прятки и догонялки" в связи с блокировкой Telegram Яндекс.Дзен не будет показывать рекламу в публикациях о трагических событиях Роскомнадзор отчитался о проверках сообщений на горячую линию по блокировкам ресурсов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии286
Первый легальный бордель открывается в России120
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца74
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение