В «Лаборатории Касперского» заявили о похищении $35 тыс. на фоне интереса к ICO Telegram

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили десятки поддельных веб-страниц, предлагающих приобрести токены криптовалюты Gram в преддверии ICO (первичное размещение токенов для привлечения финансирования) Telegram. Об этом в четверг сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

"Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли десятки страниц в интернете, предлагающих инвестировать в новую платформу, заплатив за участие другими криптовалютами. Анализ транзакций на одном из подобных сайтов определил, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере $35 тыс. в Ethereum по курсу на тот момент", — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, мошеннические веб-страницы зачастую выглядят вполне достоверно: используется защищенное соединение, на них необходимо регистрироваться, для каждого «пользователя» генерируется уникальный онлайн-кошелек. В «Лаборатории» проанализировали содержание сайтов и предполагают, что владельцами некоторых из них могут быть одни и те же люди.