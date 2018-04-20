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Ажиотаж вокруг Telegram обогатил мошенников
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Мошенники заработали десятки тысяч долларов на ажиотаже вокруг Telegram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В сети появились десятки фальшивых сайтов, которые предлагают купить токены несуществующей криптовалюты от Telegram. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Специалисты изучили один из подставных ресурсов и выяснили, что мошенникам удалось выручить около 35 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) в криптовалюте Ethereum. При этом фейковые сайты выглядят достаточно достоверно: они используют защищенное соединение, а для каждой жертвы заводится уникальный онлайн-кошелек.
В «Лаборатории Касперского» подозревают, что у десятков схожих сайтов может быть один владелец. К примеру, наполнение раздела «Наша команда» у многих из них оказалось идентичным.
Похожая ситуация произошла в конце марта: во время масштабного сбоя Telegram мошенники использовали фейковый Twitter-аккаунт под именем Павла Дурова и публиковали ссылки на несуществующий розыгрыш криптовалюты. На подставном сайте говорилось, что «в качестве извинений» сервис предлагает прислать на специальный кошелек от 0,5 до 5 единиц Ethereum и поучаствовать в конкурсе.
В результате мошенники получили 32 тысячи долларов (на тот момент около 1,8 миллиона рублей).
В феврале Дуров сообщил, что сервис привлек на ICO 850 миллионов долларов для развития новой блокчейн-платформы Telegram Open Network и выпуска криптовалюты Gram.
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