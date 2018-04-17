Сайт Роскомнадзора атакован и заблокирован

Сайт Роскомнадзора оказался недоступен для пользователей

Сайт Роскомнадзора после заявления об успешно отраженных DDOS-атаках по состоянию на 15.50 мск оказался недоступен для пользователей Сети.

По состоянию на 15.50 мск официальный сайт Роскомнадзора оказался недоступен для пользователей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме. Во вторник утром сайт ведомства работал с перебоями — главная страница портала периодически не загружалась.

Предполагаемые DDOS-атаки на Роскомнадзор могли начаться из-за решения ведомства заблокировать мессенджер Telegram в России