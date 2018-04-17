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Сайт Роскомнадзора подвергся DDOS-атакам
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Сайт Роскомнадзора подвергся DDOS-атакам 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сейчас работоспособность ресурса службы восстанавливается, сообщили «РГ» в ведомстве.
На данный момент зафиксировано две DDOS-атаки — массовые обращения с других компьютеров к ресурсу, которые приводят к тому, что сервер сайта не успевает откликнуться на все сообщения и перестает работать.
По этой причине не загружалась главная страница сайта и вместо нее на экране появлялась надпись «Серверу не удается получить доступ к сайту».
Напомним, ранее Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи уведомления. Также сегодня ведомство потребовало от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений.
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