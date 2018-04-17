Сайт Роскомнадзора подвергся DDOS-атакам

Сейчас работоспособность ресурса службы восстанавливается, сообщили «РГ» в ведомстве.

На данный момент зафиксировано две DDOS-атаки — массовые обращения с других компьютеров к ресурсу, которые приводят к тому, что сервер сайта не успевает откликнуться на все сообщения и перестает работать.

По этой причине не загружалась главная страница сайта и вместо нее на экране появлялась надпись «Серверу не удается получить доступ к сайту».