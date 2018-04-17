Генпрокуратура добилась блокировки 93 сайтов нежелательных иностранных организаций

В ноябре 2017 года вступил в силу закон, который предоставляет право направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к сайтам организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории РФ.

«Реализуя новые полномочия, Генеральная прокуратура Российской Федерации в Роскомнадзор направила 9 таких требований, по которым заблокирован доступ к их 93 интернет-ресурсам», — указывается в докладе.