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Генпрокуратура добилась блокировки 93 сайтов нежелательных иностранных организаций
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Генпрокуратура добилась блокировки 93 сайтов нежелательных иностранных организаций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Генпрокуратура добилась блокировки 93 интернет-ресурсов организаций, которые были признаны нежелательными на территории России. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации, передаёт ТАСС.
В ноябре 2017 года вступил в силу закон, который предоставляет право направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к сайтам организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории РФ.
«Реализуя новые полномочия, Генеральная прокуратура Российской Федерации в Роскомнадзор направила 9 таких требований, по которым заблокирован доступ к их 93 интернет-ресурсам», — указывается в докладе.
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