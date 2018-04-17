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Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов МКБ с картами международных платежных систем
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Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов МКБ с картами международных платежных систем 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк запустил сервис Apple Pay для держателей карт международных платежных систем.
Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID, отмечают в МКБ.
При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
Продуктовый виджет
Для настройки Apple Pay необходимо добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. За подключение первой карты МКБ к сервису Apple Pay клиенту будут начислены 500 бонусных баллов в рамках программы «МКБ Бонус».
«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — подчеркивают в банке.
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