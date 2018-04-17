В РФ заблокированы 93 интернет-ресурса нежелательных иностранных организаций 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура добилась блокировки 93 интернет-ресурсов организаций, признанных нежелательными на территории России. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.
В ноябре 2017 года в силу вступил закон, предоставивший право направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-сайтам организаций, в отношении которых приняты решения о нежелательности их деятельности на территории РФ. «Реализуя новые полномочия, Генеральная прокуратура Российской Федерации в Роскомнадзор направила 9 таких требований, по которым заблокирован доступ к их 93 интернет-ресурсам», — говорится в документе.