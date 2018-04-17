Ещё
В РФ заблокированы 93 интернет-ресурса нежелательных иностранных организаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ заблокированы 93 интернет-ресурса нежелательных иностранных организаций 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура добилась блокировки 93 интернет-ресурсов организаций, признанных нежелательными на территории России. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.
В ноябре 2017 года в силу вступил закон, предоставивший право направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-сайтам организаций, в отношении которых приняты решения о нежелательности их деятельности на территории РФ. «Реализуя новые полномочия, Генеральная прокуратура Российской Федерации в Роскомнадзор направила 9 таких требований, по которым заблокирован доступ к их 93 интернет-ресурсам», — говорится в документе.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор создал горячую линию по ложной информации о блокировке Telegram В работе мессенджера Viber произошел сбой Интернет-ресурсы Роскомнадзора работают в штатном режиме после отражения двух DDOS-атак
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО414
Скрипалей отравили жидкостью111
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Макрон назвал себя «ровней Путину»134
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение