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Ромскомнадзор заблокировал 16 млн IP-адресов. Telegram работает
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Ромскомнадзор заблокировал 16 млн IP-адресов. Telegram работает 

iPhones.ru 1 час назад
Telegram работаетЕщё час назад мы говорили лишь о 5 млн заблокированных IP-адресах. Теперь стало известно, что их количество выросло почти до 16 млн  Новость обновляется…
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