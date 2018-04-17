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Ромскомнадзор заблокировал 16 млн IP-адресов. Telegram работает
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Ромскомнадзор заблокировал 16 млн IP-адресов. Telegram работает
iPhones.ru
1 час назад
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Telegram работаетЕщё час назад мы говорили лишь о 5 млн заблокированных IP-адресах. Теперь стало известно, что их количество выросло почти до 16 млн Новость обновляется…
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