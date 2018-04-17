Аэропорт «Шереметьево» опроверг информацию о проблемах с регистрацией

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал часть сервисов «Шереметьево», в связи с чем возникли трудности с регистрацией пассажиров.

"Международный аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме. Системы регистрации пассажиров и багажа функционируют без сбоев", — сообщили в пресс-службе.