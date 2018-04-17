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Роскомнадзор заблокирует 18 подсетей Google и Amazon
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Роскомнадзор заблокирует 18 подсетей Google и Amazon 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава ведомства Александр Жаров отметил, что на текущий момент реакции от Amazon и Google не поступило.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в данный момент регулятор выгружает восемнадцать подсетей на ресурсах Google и Amazon. Об этом сообщает «Интерфакс».
Жаров отметил, что ведомства донесло до обеих компаний информацию о том, что в их «облачных» хранилищах находится значительное количество IP-адресов, подпадающих под судебную блокировку. На текущий момент реакции от Amazon и Google не поступило.
Глава Роскомнадзора добавил, что его сотрудники перед блокировкой ip-адресов «разбирают» подсеть, чтобы выяснить, не связана ли она с крупными и социально значимыми ресурсами. Только после этой проверки подсеть отправляется либо не отправляется на выгрузку.
«В настоящее время идет значительное количество сообщений о том, что пострадали те или иные ресурсы. Надо понимать, что сбой в работе интернета совсем не всегда связан с блокировкой», — сказал Жаров.
Блокировка мессенджера Telegram в России началась 16 апреля. Она связана с отказом владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений.
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