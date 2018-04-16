Эксперты: оценить, сколько пользователей откажутся от Telegram, можно будет через две-три недели

С понедельника, 16 апреля, мессенджер Telegram становится недоступным для пользователей. У некоторых Telegram уже не работает как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Одной из главных тем выходных стало обсуждение того, как обходить блокировки. Многим пользователям пришлось разбираться в том, что такое прокси и VPN.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, за самими пользователями ведомство следить не будет, только за операторами связи. Когда можно будет оценить эффект от блокировки Телеграмма, какой процент пользователей перейдет на альтернативные площадки и насколько они способны заменить Телеграмм? Вот какое мнение высказал эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм

— Я думаю, что через какое-то время, ориентировочно через недели две-три, компания поделится информацией, насколько это количество упало. Оно, безусловно, упадет, но насколько это падение будет значительным, покажет этот период.

— Что показывает статистика по другим мессенджерам, по «аське», есть ли какие-то счетчики, которым можно доверять?

— Таких публичных доверенных счетчиков нет, обычно сами поставщики, разработчики того или иного мессенджера публикуют статистическую информацию о размере аудитории. Насколько ей можно доверять? Никаких независимых подтверждений этого не было. Вообще, даже если верить им, то у Telegram по сравнению с другими мессенджерами — WhatsApp или Viber — аудитория была самая маленькая, и вызывает вопрос, почему сначала заблокировали российский продукт, а те оставили. Наверно, сейчас туда часть перейдет, но если их заблокировали, а там ведь те же самые проблемы, то эта аудитория пойдет куда-то в третьи места, в ту же «аську» или еще какие-то мессенджеры, которые менее известны.

— Как сложится судьба самых популярных telegram-каналов, их пользователи останутся в этом мессенджере или продолжат следить за ними на каких-то других площадках альтернативных? Многие ли из числа самых популярных зеркалят свой контент на других ресурсах?

— Я думаю, что сильно зависит от формата содержимого канала. Те каналы, которые занимаются различной политикой и работают на специализированную аудиторию, все эту специализированную аудиторию сохранят, скорее всего, в полном объеме. Если там и будет уменьшение аудитории, то только за счет тех людей, которые нечаянно подписались и не знают, зачем им этот канал особо нужен и не могут включить VPN или не знают, как получить прокси. Каналы более познавательные и развлекательные, которым не все равно, Telegram это или какая-то другая платформа, сделают «зеркала» везде. Сейчас многие из этих каналов имеют «зеркала» «ВКонтакте», в Facebook, в WhatsApp, и для них аудитория в Telegram уменьшится, скорее всего. Большая часть перейдет в какие-то другие платформы и продолжит там потреблять этот контент.

— Насколько Telegram популярен в корпоративном секторе для внутренней переписки?

— Telegram с точки зрения удобства пользования в корпоративной среде был крайне распространен в последнее время, во всяком случае, то, что я вижу. Его декватной замены на текущий момент нет. Все остальные приложения, несмотря на то, что предоставляют примерно такой же функционал, ну а с точки зрения удобства, создания, обмена информацией и так далее, пока альтернативы какой-то нет.

Telegram-канал Mash собирается подвести итоги блокировки ресурса примерно через десять дней, заявил Business FM руководитель проекта Mash Никита Могутин:

Никита Могутин руководитель проекта Mash «Еще не все провайдеры заблокировали доступ к сайтам Telegram. Окончательно понять, что с аудиторией Telegram, можно будет только через неделю — дней десять. Что касается популярных и крупных telegram-каналов, в основной своей массе эти каналы имеют уже давно и другие площадки. Они представлены в пабликах, в социальных сетях или имеют свои сайты, поэтому какие-то целенаправленные специальные действия для увода аудитории они не будут совершать. Что касается нас, Mash, мы ничего не будем менять в своей политике, ничего не будем менять в своей работе, мы как работали, так и работаем».