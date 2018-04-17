Г. Греф заявил о планах сделать мессенджер «Диалог» одним из самых многофункциональных до конца 2019 г. 

Мессенджер «Диалог» должен стать одним из самых многофункциональных до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
«Это стартап. Он недавно вышел на рынок. Хотим сделать его функциональным инструментом. Он заточен под нужды любой корпорации, хорошая устойчивая связь. Предполагаю, что до конца 2019 г. Он станет одним из самых многофункциональных», — сказал Г. Греф, отметив, что сам пользуется этим мессенджером и считает его очень удобным.
Ранее преcс-служба банка сообщала, что в рамках построения цифровой экосистемы Сбербанк приобрел мажоритарную долю в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise. Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз. Мессенджер позволяет компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом.