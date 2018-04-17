Ещё
Г. Греф заявил о планах сделать мессенджер «Диалог» одним из самых многофункциональных до конца 2019 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Г. Греф заявил о планах сделать мессенджер «Диалог» одним из самых многофункциональных до конца 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мессенджер «Диалог» должен стать одним из самых многофункциональных до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
«Это стартап. Он недавно вышел на рынок. Хотим сделать его функциональным инструментом. Он заточен под нужды любой корпорации, хорошая устойчивая связь. Предполагаю, что до конца 2019 г. Он станет одним из самых многофункциональных», — сказал Г. Греф, отметив, что сам пользуется этим мессенджером и считает его очень удобным.
Ранее преcс-служба банка сообщала, что в рамках построения цифровой экосистемы Сбербанк приобрел мажоритарную долю в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise. Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз. Мессенджер позволяет компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом.
Агентство «Москва»: последние новости
Роскомнадзор направил операторам информацию о ресурсах Telegram с целью блокировки Доступ к Telegram заблокирован в поездах московского метро Роскомнадзор сообщил об отражении DDoS-атак на свои официальные интернет-ресурсы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО414
Скрипалей отравили жидкостью111
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Макрон назвал себя «ровней Путину»134
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение