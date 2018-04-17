Г. Греф заявил о планах сделать мессенджер «Диалог» одним из самых многофункциональных до конца 2019 г.

Мессенджер «Диалог» должен стать одним из самых многофункциональных до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Это стартап. Он недавно вышел на рынок. Хотим сделать его функциональным инструментом. Он заточен под нужды любой корпорации, хорошая устойчивая связь. Предполагаю, что до конца 2019 г. Он станет одним из самых многофункциональных», — сказал Г. Греф, отметив, что сам пользуется этим мессенджером и считает его очень удобным.