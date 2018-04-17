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Захарова выступила против закрытия Telegram
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Захарова выступила против закрытия Telegram 

Свободная пресса 49 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицательно относится к закрытию мессенджера Telegram на территории России.
«Еще раз повторяю, что я против закрытия и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации», — сказала Захарова в эфире телеканала «Дождь».
Она подчеркнула, что в последнее время Telegram превратился в средство массовой информации, «а коль скоро там 100-200 тысяч подписчиков, как оно и есть, то они должны быть зарегистрированы».
Захарова отметила, что у МИДа было два интересных канала в Telegram — на русском и английском языках. Сейчас они перенесены на платформу Viber.
Днем 16 апреля на территории России провайдеры начали блокировать доступ к Telegram. Владелец мессенджерa Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным, пишет НСН.
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