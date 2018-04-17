Захарова выступила против закрытия Telegram

«Еще раз повторяю, что я против закрытия и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации», — сказала Захарова в эфире телеканала «Дождь».

Она подчеркнула, что в последнее время Telegram превратился в средство массовой информации, «а коль скоро там 100-200 тысяч подписчиков, как оно и есть, то они должны быть зарегистрированы».

Захарова отметила, что у МИДа было два интересных канала в Telegram — на русском и английском языках. Сейчас они перенесены на платформу Viber.