Роскомнадзор сообщил об отражении DDoS-атак на свои официальные интернет-ресурсы 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила об успешном отражении DDoS-атак на собственные ресурсы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в настоящее время интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме.