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Сайт Роскомнадзора работает штатно после трех мощных DDoS-атак
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Сайт Роскомнадзора работает штатно после трех мощных DDoS-атак 

Прайм 18 апреля 2018
Фото: Прайм
Сайт Роскомнадзора работает в штатном режиме после трех мощных DDoS-атак, но об устойчивой работе можно будет говорить только после прекращения попыток нарушить его работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Благодаря принятым специалистами Роскомнадзора и компании «Ростелеком» мерам в настоящее время сайт Федеральной службы функционирует штатно. Вместе с тем, однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак", — сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что за последние полутора суток на сайт Роскомнадзора были предприняты три мощные DDoS-атаки.
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. На этом фоне Роскомнадзор во вторник зафиксировал три DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.
Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман ранее сказал РИА Новости, что атаки на сайт Роскомнадзора на фоне попыток заблокировать Telegram могут повториться.
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