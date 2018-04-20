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«Ростелеком» рассказал об атаках на сайт Роскомнадзора
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«Ростелеком» рассказал о непрекращающихся атаках на сайт Роскомнадзора 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Атаки на сайт Роскомнадзора идут непрерывно, они фильтруются центром кибербезопасности «Ростелекома», заявил президент компании Михаил Осеевский.
«Атаки на сайт Роскомнадзора идут непрерывно. Все они фильтруются нашим центром кибербезопасности, поскольку портал Роскомнадзора находится на наших серверах. Пока мы не видим никаких проблем с обеспечением работоспособности», — передает РИА «Новости» слова Осеевского.
Он рассказал также, что атаки на инфраструктуру и самого «Ростелекома», и его клиентов идут постоянно.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме. Утром во вторник сайт ведомства работал с перебоями, однако днем, после заявления о DDOS-атаках, снова стал недоступен.
Предполагается, что DDOS-атаки могут быть связаны с решением заблокировать мессенджер Telegram в России.
Напомним, в среду Роскомнадзор заявил, что сайт ведомства снова находится под DDOS-атакой.
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