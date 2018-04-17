Роскомнадзор заявил об атаках на свой сайт

Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома , атаки были успешно отражены», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время ресурсы регулятора работают в штатном режиме. Ранее 17 апреля сообщалось, что официальный сайт регулятора работает с перебоями. Администратор Telegram-канала «Дуров позвонит» писал о DDoS-атаке на портал.

14 апреля издание «Код Дурова» сообщало, что сайт Роскомнадзора временно стал недоступен пользователям за пределами России Украины . Неполадки наблюдались при попытке попасть на сайт из стран Европы и США

Начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса, сервера которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало больше 15 миллионов адресов.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram в России.