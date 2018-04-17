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Роскомнадзор заявил об атаках на свой сайт
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Роскомнадзор заявил об атаках на свой сайт 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены», — пояснили в пресс-службе.
В настоящее время ресурсы регулятора работают в штатном режиме. Ранее 17 апреля сообщалось, что официальный сайт регулятора работает с перебоями. Администратор Telegram-канала «Дуров позвонит» писал о DDoS-атаке на портал.
14 апреля издание «Код Дурова» сообщало, что сайт Роскомнадзора временно стал недоступен пользователям за пределами России и Украины. Неполадки наблюдались при попытке попасть на сайт из стран Европы и США.
Начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса, сервера которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало больше 15 миллионов адресов.
В Роскомнадзоре заявили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram в России.
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