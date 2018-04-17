Роскомнадзор зафиксировал две кибератаки на свои ресурсы 

Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, в настоящее время все они функционируют в штатном режиме, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены», — сообщили в РКН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что из-за ситуации вокруг Telegram никто не будет страдать.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.