Ещё
Роскомнадзор зафиксировал две кибератаки на свои ресурсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор зафиксировал две кибератаки на свои ресурсы 

RT на русском 31 минуту назад
Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, в настоящее время все они функционируют в штатном режиме, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены», — сообщили в РКН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что из-за ситуации вокруг Telegram никто не будет страдать.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.
RT на русском: последние новости
Windows начал блокировку uTorrent Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Amazon из-за Telegram Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами114
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе65
США ударят по Китаю145
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа194
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение