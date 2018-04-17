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Intel придумала, как снизить нагрузку от работы антивирусов
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Intel придумала, как снизить нагрузку от работы антивирусов 

Chip.ru 39 минут назад
Фото: Chip.ru
Графический процессор работает на полную мощь только во время игр или при запуске профессиональных программ для работы с видео, а во все остальное время он, по большому счету, прохлаждается. Компания Intel придумала, как использовать эти незанятые ресурсы.
В новых чипах производителя седьмого и восьмого поколений появится поддержка технологии, позволяющей перенести основную нагрузку при сканировании системы на наличие вирусов с центрального процессора на графический процессор. Это позволит не только ускорить проверку, но и уменьшить влияние на производительность и энергопотребление системы в целом, что также положительно скажется на времени автономной службы нестационарных устройств. Замеры компании показывают, что такое решение приводит к снижению загрузки центрального процессора с 20% всего до 2%.
Источник: Intel
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