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FORMULA 1 ОЗВУЧИЛА ПЛАНЫ ПО ЗАПУСКУ OTT-СЕРВИСА
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FORMULA 1 ОЗВУЧИЛА ПЛАНЫ ПО ЗАПУСКУ OTT-СЕРВИСА 

Ruvod.com 41 минуту назад
Фото: Ruvod.com
Formula 1 официально запустит собственный OTT-сервис в мае во время Гран-при Испании.
Сервис будет запущен в режиме закрытой бета-версии для небольшой группы поклонников перед испанским этапом. Закрытая группа протестирует сервис во время предстоящих Гран-при Китая и Азербайджана.
Formula 1 утверждает, что запуск сервиса знаменует собой самые большие инвестиции в его цифровую трансформацию на сегодняшний день.
F1 TV будет доступен в двух разных версиях. Премиум-вариант, F1 TV Pro, будет включать в себя прямые трансляции гонок и все 20 камер на болидах, а также дополнительный эксклюзивный контент.
Подписчики смогут персонализировать процесс просмотра Гран-при — сам контент и то как они его смотрят. Вся практика, квалификация и гонки будут показаны вживую, а также пресс-конференции и интервью до и после гонки.
Позже в этом сезоне к сервису будут добавлены соревнования FIA Formula 2, серии GP3 и Porsche Supercup.
Первоначально сервис будет доступен на компьютерах, а приложения для телефонов и планшетов появятся чуть позже. Версии для Amazon Fire TV, Android TV и Apple TV станут доступны летом.
Стоимость годовой подписки на F1 TV составит от $70 до $150, ежемесячная стоимость варьируется от $8 до $12. Ценообразование будет зависеть от рынка.
Не премиальная версия сервиса F1 TV Access, будет предоставлять данные о ходе гонке в реальном времени и радиоэфир, а также расширенные хайлайты гоночных сессий и архивные записи.
Playmaker Media (NBC Sports) и iStreamPlanet будут выступать в качестве системного интегратора и партнера по потоковой передаче видео. CSG предоставит управление идентификацией, обработку платежей и бизнес-анализ. Ostmodern будет отвечать веб-продукты и приложения. Tata Communications обеспечит CDN и распространения контента F1 TV во всем мире.
Фрэнк Артофер, директор по цифровому и новым бизнесам Formula 1, заявил: «В пространстве OTT есть огромные возможности для того, чтобы обеспечить энергичных поклонников F1 уникальным опытом просмотра F1 на всех устройствах. Благодаря этому запуску, поклонники найдут простой и удобный способ получения богатых живого контента и контента по запросу, доступных по отличной цене только на F1 TV ».
ИСТОЧНИК: DIGITAL TV Europe
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