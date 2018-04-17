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MOVISTAR PERU НАЦЕЛЕНЫ НА 1 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К КОНЦУ 2018 ГОДА
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MOVISTAR PERU НАЦЕЛЕНЫ НА 1 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К КОНЦУ 2018 ГОДА 

Ruvod.com 42 минуты назад
Фото: Ruvod.com
Планируя в 2018 году в Перу улучшение широкополосных и мобильных сетей, Movistar стремится охватить к концу года своим сервисом Movistar Play 1 млн пользователей.
По словам телекоммуникационного гиганта, на данный момент в стране у платформы 580 тыс. live tv и VOD пользователей, в октябре 2017 года их было 300 тыс.
Проникновение дополнительных услуг будет увеличиваться вместе с улучшением телекоммуникационной инфраструктуры, поэтому Movistar Peru планирует до декабря 2018 года инвестировать до $430 млн в мобильные и фиксированные сети.
Компания утверждает, что собирается увеличить проникновение 4G на 60% и довести широкополосную связь (до 100 Мбит/с) до более полумиллиона домохозяйств.
«Мы хотим быть полезными для страны и способствовать ее развитию. Наш вклад — активизация цифровой революции, которая оказывает положительное влияние на людей, бизнес и государственные органы. Мы делаем ставку на связность, интеграцию услуг и цифровизацию», — заявил Педро Кортес, генеральный директор Movistar Peru.
ИСТОЧНИК: RAPID TV News
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