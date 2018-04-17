Роскомнадзор заблокировал 16 миллионов IP-адресов из-за Telegram 

Сайт Роскомнадзора подвергся DDоS-атаке и не работает уже около получаса. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что накануне были проведены два хакерских нападения на официальные интернет-ресурсы службы. Они были успешно отражены. На данный момент Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов в борьбе с мессенджером Телеграм. Это в четыре раза больше, чем было несколько часов назад. Однако регулятор уверяет, что работе добросовестных интернет-ресурсов не препятствует. До этого пользователи соцсети одноклассники, а также мессенджера Viber жаловались на сбой. Кроме того, возникли проблемы у сервисов Microsoft и ряда других сайтов. Сообщалось, что в Шереметьево возник сбой в работе систем регистрации пассажиров из-за блокировки Телеграм. Но затем в аэропорту эту информацию опровергли. Роскомнадзор продолжает ссылаться на решение Таганского суда, согласно которому Телеграм должен быть заблокирован в России. Однако мессенджер надо сих пор работает. Кроме того, число подписчиков возрастает.
Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что готов выплатить миллионы долларов из личных денег в качестве грантов для администраторов proxy и VPN на фоне блокировки Телеграм в России. Об этом говорится в его сообщении во «ВКонтакте». Дуров отметил, что сервису «удалось пережить первые 24 часа блокировки», а «надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов».