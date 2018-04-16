Telegram продолжит отстаивать право на тайну переписки

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал начало блокировки мессенджера в России и отметил, что Telegram продолжит отстаивать право на тайну переписки, сообщает в понедельник Газета.ru

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал Дуров в «ВКонтакте».

Ранее Таганский суд Москвы направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадзор внес сайт и веб-версию Telegram в реестр информации, запрещенной на территории России, и в понедельник направил операторам связи сведения о данных интернет-ресурсах с целью ограничения доступа к ним.

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