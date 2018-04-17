Когда на самом деле появился Интернет? Заглянем в историю

Краткая история Интернета — от закрытых военных изобретений до массового использования. Какие они, детство и юность всемирной сети?

Интернет: от начала и до сегодняшних дней

У Интернета очень долгая история. Он не сразу был признан как всемирная сеть, а возник из сетей различных проектов. Однако идея о том, что компьютеры могут делиться важной информацией друг с другом, стала основой одного из самых известных изобретений человечества. И началом всему была конкурентная борьба.

История Интернета началась в 1957 году, когда Министерство обороны США создало Агентство перспективных проектов — научный институт, который должен был вернуть Соединенные Штаты на лидирующие позиции после запуска первого спутника СССР.

Основную идею для всемирной сети, как мы знаем ее сегодня, составили знания в области компьютерного развития и военных сетевых счетных центров.

Мысль о том, что отдельные компьютеры независимо друг от друга могут получать доступ к одним и тем же данным, давно занимала умы ученых. С течением времени накопилось много знаний и возник вопрос: как лучше всего сохранить их? Первая функционирующая компьютерная сеть из четырех ПК называлась ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Она была разработана в 1969 году небольшой исследовательской группой и представляла собой предшественницу Интернета.

Одно из первых соединений было сделано по телефонной линии. Увеличивалось число сетевых компьютеров. Так называемая децентрализованная сеть позволила получать данные в пакетах на разных компьютерах и собирать уже на них информационный пакет.

В 1974 году был изобретен язык перевода, протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol), который объединил коммуникацию между изолированными сетями. Это также был первый раз, когда использовали термин «Интернет».

Следующим квантовым скачком развития сети стала разработка в 1977 протокола управления TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Это позволило ПК общаться друг с другом.

В 1989 году Тимоти Бернерс-Ли, сотрудник Центра ядерных исследований в Женеве, сделал еще один важный шаг в истории Интернета: изобретение всемирной паутины позволило найти файлы на других компьютерах и активировать связи между ними. Этот момент можно назвать зарождением современных Интернет-структур.

Расширение сети Интернет После того, как были заложены основы Интернета, он стал быстро расти. Для коммерческого использования он был открыт в начале 1990-х годов, и люди начали использовать его так же, как и в военных учреждениях.

Спустя годы стало возможным общаться онлайн с помощью компьютеров, а к 2003 году более половины жителей Европы уже имели опыт первого выхода в Интернет.

Сегодня повседневную жизнь просто невозможно представить себе без Интернета. Он стал самым важным средством коммуникации для всего человечества.

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