Кремль надеется, что Telegram сможет вернуться в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя блокировку Telegram, заявил, что решение суда должно выполняться. Он также выразил надежду на то, что когда-нибудь мессенджер вернется в Россию . Об этом Песков заявил во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос Business FM

— Как в Кремле отслеживают и отслеживают ли ситуацию с мессенджером Telegram и как оценивают эффективность выполнения решения суда?

— Вы знаете, в компетенцию Кремля, безусловно, не входит вопрос оценки эффективности выполнения решения суда. Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, это не наша работа.

— То есть возможности переговоров на эту тему остаются? Вы говорите, что, возможно, мессенджер вернется…

— Но там же определенные условия не выполнены. То есть в случае выполнения условий, мы надеемся, возможно, будет возвращение. Но сейчас есть решение суда, которое исполняется.

— В продолжение этой темы. Не опасаются ли в Кремле, что вот это противостояние Telegram и Роскомнадзора может зайти в тупик? Например, накануне сообщалось, что от блокировок пострадали ресурсы, которые не имели никакого отношения к Telegram, в то время как мессенджер, по некоторым данным, продолжает функционировать. Не опасаются ли в Кремле, что в результате этого противостояния могут пострадать много граждан, которые к этой ситуации, в общем-то, никакого отношения не имеют?

— Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать — те, кто не имеют к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована. Так, чтобы с одной стороны исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции или сервисы, или программы, или приложения в интернете.

По закону блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Однако прошли уже сутки, а пользователи все еще сообщают, что мессенджер работает, у некоторых — в том числе и без прокси и VPN.