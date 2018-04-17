Facebook удалила порядка 120 занимавшихся киберпреступной деятельностью групп

Журналист Брайан Кребс сообщил о закрытии социальной сетью Facebook порядка 120 групп, занимавшихся киберпреступной деятельностью. В общей сложности в группах состояло около 300 тыс. участников.

По словам Кребса, группы предлагали широкий спектр незаконных услуг, включая спам-рассылки, мошенничество, взлом банковских счетов, уклонение от налогов, осуществление DDoS-атак на заказ, а также создание ботнетов. В среднем большинство групп действовали на платформе Facebook порядка двух лет.

Google, Netflix, Самая большая из запрещенных групп рекламировала продажу и использование украденных кредитных и дебетовых карт. Помимо этого, были закрыты крупные сообщества, распространявшие инструменты для массового взлома учетных записей на различных сервисах, таких как Amazon PayPal , а также банков.

Facebook закрыла группы в течение нескольких часов после того, как Кребс уведомил компанию о своих находках.