Ещё
Facebook удалила порядка 120 занимавшихся киберпреступной деятельностью групп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook удалила порядка 120 занимавшихся киберпреступной деятельностью групп 

SecurityLab.ru 1 час назад
Журналист Брайан Кребс сообщил о закрытии социальной сетью Facebook порядка 120 групп, занимавшихся киберпреступной деятельностью. В общей сложности в группах состояло около 300 тыс. участников.
По словам Кребса, группы предлагали широкий спектр незаконных услуг, включая спам-рассылки, мошенничество, взлом банковских счетов, уклонение от налогов, осуществление DDoS-атак на заказ, а также создание ботнетов. В среднем большинство групп действовали на платформе Facebook порядка двух лет.
Самая большая из запрещенных групп рекламировала продажу и использование украденных кредитных и дебетовых карт. Помимо этого, были закрыты крупные сообщества, распространявшие инструменты для массового взлома учетных записей на различных сервисах, таких как Amazon, Google, Netflix, PayPal, а также банков.
Facebook закрыла группы в течение нескольких часов после того, как Кребс уведомил компанию о своих находках.
SecurityLab.ru: последние новости
Роскомнадзор блокирует более 1 млн IP-адресов Google Разработчики Opera VPN объявили о закрытии проекта Эксперты перехватили контроль над крупнейшей сетью дистрибуции вредоносного ПО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами114
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе68
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
США ударят по Китаю145
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа192
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение