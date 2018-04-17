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MediaTek представила первый чип, разработанный совместно с Microsoft
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MediaTek представила первый чип, разработанный совместно с Microsoft 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания MediaTek объявила о совместной с Microsoft разработке первого чипсета Azure Sphere, MT3620, который станет драйвером инноваций в области устройств интернета вещей со встроенными настройками безопасности и подключения. Напомним, Azure Sphere — это решение для создания подключенных устройств на базе микроконтроллера (MCU) с высоким уровнем безопасности и по приемлемой цене.
MediaTek и Microsoft работают вместе, чтобы разработать специализированный чипсет со встроенным Wi-Fi адаптером и процессором, на котором можно запустить операционную систему для устройств интернета вещей Azure Sphere. В него также встроена поддержка новейших уникальных протоколов системы безопасности Microsoft.
Эти чипсеты будут продаваться как часть решения Azure Sphere, обеспечивая покупателей в самых разных индустриях возможностью легко связывать продукты и устройства на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft. Уже начались поставки новинки отдельным заказчикам, а в свободную продажу чип поступит в третьем квартале текущего года.
Источник: MediaTek
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