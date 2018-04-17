«Одноклассники» подтвердили сбой в работе соцсети

«В работе сервиса зафиксирован сбой. Техническая служба восстановит работу сервиса в ближайшее время. Работаем», — отметили в «Одноклассниках».

Позже представитель соцсети сообщил о восстановлении работы.