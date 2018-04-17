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«Одноклассники» подтвердили сбой в работе соцсети
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«Одноклассники» подтвердили сбой в работе соцсети 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
«В работе сервиса зафиксирован сбой. Техническая служба восстановит работу сервиса в ближайшее время. Работаем», — отметили в «Одноклассниках».
Позже представитель соцсети сообщил о восстановлении работы.
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