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«Одноклассники» подтвердили сбой в работе соцсети
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«Одноклассники» подтвердили сбой в работе соцсети
RB.ru
1 час назад
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RB.ru
«В работе сервиса зафиксирован сбой. Техническая служба восстановит работу сервиса в ближайшее время. Работаем», — отметили в «Одноклассниках».
Позже представитель соцсети сообщил о восстановлении работы.
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