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Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц
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Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: NEWS.BCM.ru
После скандала с утечкой данных Facebook представил новые условия приватности для пользователей соцсети, говорится в блоге компании.
В соцсеть вернется функция распознавания лиц, чтобы фотографии пользователей не публиковались без их разрешения. На первом этапе технология затронет пользователей из Европы и Канады. Она уже тестировалась в 2012 году, однако функцию отключили по требованию властей Ирландии, отмечает Techcrunch.
Также компания ужесточит настройки приватности и политику сбора данных о несовершеннолетних пользователях. Теперь пользователь будет самостоятельно выбирать, разрешает ли он собирать данные о своих политических и религиозных взглядах, а также статусе отношений. Несовершеннолетние пользователи Facebook должны будут давать ссылку на профили своих родителей или опекунов.
Ранее Facebook оказался в центре скандала, связанного с британской ИТ-компанией Cambridge Analytica. Как сообщала газета The New York Times, фирма собирала информацию для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
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