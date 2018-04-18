Инвестор Telegram рассказал о причинах победы над блокировкой

Инвестор Telegram рассказал о причинах победы мессенджера над блокировкой

«Встроенная в Telegram технология позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах. Таким образом, Telegram может бесконечно менять "айпишники". Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», — рассказал он.

По мнению Солонина, у Telegram есть все шансы увеличить свою аудиторию — пользователи «предпочтут надежность и защищенность качеству. Telegram не дает ключи никому. Почему в России должна была быть иная ситуация?», — резюмировал он.

В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.