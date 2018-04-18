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Инвестор Telegram рассказал о причинах победы над блокировкой
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Инвестор Telegram рассказал о причинах победы мессенджера над блокировкой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Солонин, РИА Новости
Telegram позволяет менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах, и поэтому он еще работает, несмотря на попытки Роскомнадзора заблокировать его. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал инвестор мессенджера, основной акционер Qiwi Сергей Солонин.
«Встроенная в Telegram технология позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах. Таким образом, Telegram может бесконечно менять "айпишники". Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», — рассказал он.
По мнению Солонина, у Telegram есть все шансы увеличить свою аудиторию — пользователи «предпочтут надежность и защищенность качеству. Telegram не дает ключи никому. Почему в России должна была быть иная ситуация?», — резюмировал он.
В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.
Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.
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