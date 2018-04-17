СК опроверг информацию о продолжении работы официального канала ведомства в Telegram 

На официальном канале Следственного комитета РФ в Telegram Sledcom появилась информация о том, что он является неофициальным зеркалом (клоном) канала в мессенджере TamTam, куда правительственные пресс‐службы перебрались после блокировки Telegram, представители ведомства сообщили о том, что они не причастны к размещению этого сообщения.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила в разговоре с телеканалом «360», что правоохранительная структура не причастна к размещенному сообщению и не намерена нарушать закон. В настоящий момент официальный канал Следственного комитета можно найти в приложении TamTam.
16 апреля Роскомнадзор приступил к исполнению судебного постановления о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Администрация Telegram поделилась с пользователями способами обхода блокировки.